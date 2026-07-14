Vali Sezer: İrade Bizim, Zafer Bizim

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, devletin bekasına, milletin birlik ve beraberliğine, demokrasiye ve milli iradeye kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünün, "irade bizim, zafer bizim" inancı ve kararlılığıyla idrak edildiğini belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutarak tanklara, silahlara ve ihanete karşı göğsünü siper ettiğini ifade eden Sezer, o gece yazılan destanın, milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu vurguladı.

Hain kalkışmanın başarısızlığa uğratılarak, Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında hiçbir ihanet odağının başarıya ulaşamayacağı bir kez daha tarihe yazıldığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Aradan geçen on yılda da aynı inanç ve kararlılıkla biliyoruz ki, milli irade, bu aziz milletin en büyük gücü, demokrasi ise ortak geleceğimizin en sağlam teminatıdır. Devletimiz, ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü terör örgütüne ve hain girişime karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

Bu anlamlı gün dolayısıyla, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Saraçlar Caddesi'nde kurulacak 15 Temmuz anma çadırları, vatandaşlarımızın o gece yaşananları daha yakından hissedebilecekleri, tarihi hafızayla buluşabilecekleri ve milli birlik ruhunu yaşayabilecekleri anlamlı buluşma alanları olacaktır. Anma çadırlarımız, ortak hafızamızı canlı tutarak 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve demokrasi bilincini gelecek kuşaklara aktarmaya katkı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Milletimizin yazdığı bu büyük destanı hiçbir zaman unutmayacak, "İrade Bizim, Zafer Bizim" anlayışıyla demokrasimize, milli irademize ve Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."