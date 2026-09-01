Edirne Valisi Sezer, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Kahraman\'ı makamında ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine başlayan Mehmet Metin Kahraman'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, makamında ziyaret ettiği Kahraman'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kahraman'da ziyaret nedeniyle Vali Sezer'e teşekkür etti.