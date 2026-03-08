Edirne Valisi Sezer'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, hayatın her alanına değer katan kadınların, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla toplumun en güçlü dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

"Cennet anaların ayakları altındadır" anlayışına sahip bir medeniyetin mensupları olarak kadınlara her zaman büyük bir değer atfeden bir kültürden geldiklerini dile getiren Sezer, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Türk kadınının toplumdaki yerini güçlendirmek adına önemli adımlar atmış, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanıyarak dünyadaki birçok gelişmiş ülkeden önce bu hakkı yasal güvence altına almıştır. Atatürk'ün, 'Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' sözleri de Türk kadınına duyduğu saygı ve inancın en anlamlı ifadesidir." ifadelerini kullandı."

Sezer, toplum yapısını şekillendiren kadınların hayatın tüm alanlarında daha etkin rol almalarını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda Edirne'de birçok çalışma yürütldüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Sosyal Dayanışma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve kadın girişimciliğini destekleyen çeşitli projeler aracılığıyla kadınlarımızın üretime, istihdama ve sosyal hayata daha güçlü katılım sağlamalarına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Üreten ve girişimci kadınlarımız hem aile bütçelerine hem de şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Sevgiyi, emeği ve fedakarlığı hayatın merkezine koyan, yetiştiren, üreten ve topluma yön veren başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum."