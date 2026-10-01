Edirne Valisi Sezer, Dünya Yaşlılar Günü'nde büyüklerin yanında olunmasını istedi - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, Dünya Yaşlılar Günü'nde büyüklerin yanında olunmasını istedi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajında büyüklerin tecrübelerinin gelecek nesillere eşsiz miras olduğunu belirtti. Sezer, yaşlıların her dönem sevgi ve saygıyla yanında olunmasını isteyerek tüm yaşlıların gününü kutladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, yaşlıların tecrübeleriyle topluma yol gösterdiğini, sevgi, dua ve hatıralarıyla ailelerin ve toplumun en değerli hazineleri arasında yer aldığını belirtti.

Büyüklerin hayat tecrübelerinin gelecek nesiller için eşsiz bir miras olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Onlar, geçmişimizle bugünümüz arasında kurduğumuz en güçlü bağ, örf ve adetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşıyan en kıymetli köprülerimizdir. Büyüklerimizin yalnızca bugün değil, hayatlarının her döneminde sevgiyle, saygıyla ve gönülden yanlarında olmak, onların duasını almak bizler için büyük bir mutluluk ve bahtiyarlıktır."

Sezer, başta Edirne'de yaşayanlar olmak üzere tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk diledi, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA
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