Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun\'un kızının düğününde çifte mutluluk diledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızının düğün törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte 2003-2005 yıllarında Edirne Emniyet Müdürü görevinde bulunan Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem ile Asil Ata'nın Ankara'daki düğününe katıldı.

Sezer, İrem ve Asil Ata çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.