Edirne Valisi Sezer, Garnizon Komutanı Sert'i makamında ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert'e iade-i ziyarette bulundu. Garnizon Komutanlığında gerçekleşen görüşmede Sezer, Sert'e görevinde başarılar diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert'e iade-i ziyarette bulundu.
Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen ziyarette Sezer, Tuğgeneral Sert ile görüştü.
Sezer, Sert'e görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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