Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa'da Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa'da Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret etti

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Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa\'da Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa'ya bağlı Uzunbayır köyündeki Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret etti. Sezer, tesisteki üretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak tarımsal üretim ve hayvancılığa yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünde bulunan Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, çiftlikte yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesislerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Sezer, Edirne'de tarımsal üretimin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik faaliyetleri değerlendirdi.

Bölgedeki tarımsal potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi ve üretim faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine değinilen ziyarette, tesisin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Sezer'in ziyareti, üretim tesislerindeki incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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