Edirne Valisi, sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için projeleri hayata geçirdiklerini söyledi - Son Dakika
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Edirne Valisi, sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için projeleri hayata geçirdiklerini söyledi

Edirne Valisi, sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için projeleri hayata geçirdiklerini söyledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, tarım potansiyeli yüksek olan Edirne'de sulanabilir tarım arazilerinin tamamının sulanması için yapılan projeleri anlattı. Vali Sezer, muhtarların talepleri doğrultusunda üretimin artırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti ve tarım, hayvancılık ve üretimin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Edirne'nin turizm potansiyeline de değinen Vali Sezer, şehrin kültürel mirasının korunması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

03.05.2024 17:35
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Sezer, Edirne'nin tarım potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurguladı.

Muhtarların talepleri doğrultusunda üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'de sulanabilir tarım topraklarının tamamının sulanması için DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyor. Birçok projeyi hayata geçirdik. Köylerde nerede talep olursa bunların yüzde 90'ını yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tarım, hayvancılık ve üretim bizim için çok önemli.

Köylerin boşalmaması için orada muhtarlara çok iş düşüyor. Yapacağınız işlerle ve projelerinizle bizleri yönlendirin. Meraların ve diğer ortak alanların değerlendirilmesi dahil olarak tarımla ilgili yapacağınız bütün işlerde biz yardıma ve desteğe hazırız. Köylerde ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza bunu bildirmenizi istiyorum."

Vali Sezer, Edirne'nin önemli bir turizm kenti olduğuna dikkati çekti.

Pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu işaret eden Sezer, " Osmanlı'ya 90 yılın üzerinde başkentlik yapmış bir şehir. Bu ili bir mücevher gibi korumamız ve en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Şehir içinde yapılacak adımlar var aynı zamanda ilçelerimizde de atılacak çok adımlar var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Yunus Sezer, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi, sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için projeleri hayata geçirdiklerini söyledi - Son Dakika

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