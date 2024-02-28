Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı\'nda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan hamamın ihyası hakkında bilgi aldı.

28.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.

Tarihi hamamı gezen Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

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