Edirne Valisi Yunus Sezer, hudut karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı.

Şanlıurfa'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Zanlılardan biri köpeği satın alan şahıs hakkında ise işlem yapıldı ve köpek sahibine teslim edildi.