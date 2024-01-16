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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 'Yıl boyu üretim ve istihdam ile okula giden mutlu çocuklar' projesi kapsamında İzzetiye Mahallesi'nde kurulan 20 serada tarım lisesi öğrencileri sebze ve meyve üretimine başladı. Vali Sezer, seraları gezip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan\'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu
16.01.2024 - 12:59,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında belediye ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Yıl boyu üretim ve istihdam ile okula giden mutlu çocuklar" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda İzzetiye Mahallesi'nde kurulan 20 serada tarım lisesi öğrencileri eğitim görüp sebze meyve üretimine başladı.

Seraları gezen Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da tarım lisesi öğrencilerinin üretim yaptığı seralarda incelemede bulundu - Son Dakika
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