Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli'de huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikte huzurevi sakinleriyle buluştu. Sezer, büyüklerin talep ve görüşlerini dinleyerek sohbet etti, eğlenceli vakit geçirmelerine eşlik etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle Musabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik programında bir araya geldi.
Sezer, programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Büyüklerle bir süre vakit geçiren Sezer, onların talep ve görüşlerini dinledi. Huzurevi sakinleri de piknikte müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi.
Program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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