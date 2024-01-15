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Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, hudutta görev yapan jandarma ve piyade birlikleri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber de katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti
15.01.2024 - 10:35,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hudutta görev yapan jandarma ve piyade birlikleri ile bir araya gelen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber de yer aldı.

Kaynak: AA
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