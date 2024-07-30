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Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Süloğlu Kaymakamlığını ziyaret eden Sezer, Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen'den ilçede yapılan çalışmalar ve yatırım programında devam eden işler hakkında bilgi aldı.

Sezer daha sonra Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

İlçeye bağlı Büyükgerdelli köyüne de uğrayan Sezer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet edip talepleri dinleyen Sezer, köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verip değerlendirmelerde bulundu.

Sezer, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi de ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.