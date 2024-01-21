Edirne ve Keşan\'da Kar Yağışı

EDİRNE merkez ile Keşan ilçesinde dün başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, tarihi mekanlar beyaz örtü ile kaplandı.

Edirne'de dün öğle saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken, kentte bazı cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile başta Selimiye Camisi ve çevresi olmak üzere tarihi mekanlar beyaz örtüye büründü. Polis ekipleri ise trafikte önlemler alarak, buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

VALİLİKTEN YASAK

Edirne Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Açıklamada, "Kıymetli Edirneliler; ilimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 20.01.2024 itibariyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryerlerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" denildi.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI

?Keşan ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Dışarı çıkanlar bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.