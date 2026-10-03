Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güvenlik güçleri Edirne'de 10, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmeni denetimlerde yakaladı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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