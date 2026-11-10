Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 26 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 26 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 21 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 5 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 5 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?