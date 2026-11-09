Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde yakalanan 24 düzensiz göçmen teslim edildi

Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde yakalanan 24 düzensiz göçmen teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de kent genelindeki denetimlerde 17, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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