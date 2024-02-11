Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.