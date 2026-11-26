Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı, 8'i Göç İdaresine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 8 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 5 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 5 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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