Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 12, Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?