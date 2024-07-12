Edirne ve Kırklareli\'nde 8 yasa dışı göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Köşençiftliği köyündeki denetimlerinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.