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Edirne ve Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Gruptakiler adına burada açıklama yapan Enes Büyükçetintaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının şiddetli şekilde sürdüğünü belirtti.

Gazze halkının yaklaşık 7 aydır devam eden soykırım ve zulme sabrettiğini dile getiren Büyükçetintaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden siyonist rejim, o topraklarda sistematik şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek vatanlarına ve mal varlıklarına el koymaktadır. İşgalci İsrail'in 7 Ekimden itibaren süren saldırıları neticesinde şehit sayısı 35 bin, yaralılar ise 100 bin kişiyi geçmiş durumda. 20 bine yakın çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmamıştır. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

Filistin'e destek konvoyu

Kentte Filistin'e destek konvoyu da düzenlendi. Türk ve Filistin bayrağı asılan araçlardan oluşan konvoy, Özgür Çocuk Parkı önünden Selimiye Meydanı'na kadar korna çalarak geldi.

"Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan Edirne İHH İnsani Yardım Derneği Teşkilatlanma Başkanı Mazlum Gül, dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiğini söyledi.

Herkesin üzerine sorumluluklar düştüğünü belirten Gül, "Herkes yaşanan bu soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı." dedi.

Gül, tüm İslam ülkelerinin tepkisini ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile terör olaylarını protesto etti.

Kültür Anıt Park'ta toplanan grup adına basın açıklaması yapıldı, ardından dua edildi.