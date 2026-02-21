Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış - Son Dakika
Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış
21.02.2026 10:28
Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak, su birikintilerine neden oldu. Yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak sabah etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Kırklareli'nde de sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini karla karışık yağmura bırakması öngörülüyor.

Kaynak: AA

