Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Çetindağ, konuşmasına Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Filistin'deki soykırımın devam ettiğini belirten Çetindağ, " Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO bu dehşet tabloyu seyrediyor. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal ediliyor. Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katlediliyor." dedi.

Çetindağ, dünyadaki bütün uyarı, yürüyüş, eylem, protesto, kınamalara rağmen İsrail'in pişkince ve göz göre göre savaş suçu işlemeye devam ettiğini ifade etti.

23 Aralık'ın saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli Rim'in doğum günü olduğunu dile getiren Çetindağ, "Yaşasaydı bugün 4 yaşına basacaktı ama işgalciler tarafından öldürüldü. Rim ve vefat eden diğer bütün çocuklarımız adına, bugünü Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak kabul ediyor ve her yıl bu katliamı hatırlamak adına tarihe not düşüyoruz." diye konuştu.

Çetindağ, her hafta cumartesi günü aynı saatte bir araya gelerek sessiz yürüyüş gerçekleştireceklerini kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği işbirliğinde düzenlenen program için vatandaşlar Köprübaşı mevkiinde bir araya geldi.

Etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla alana çocuk ayakkabıları bırakılırken, bazı çocuklara da kefen giydirildi.

Genç İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Bilge Karataş, burada yaptığı konuşmada, dünyanın Gazze'de yaşananlara sessi kalmaması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade eden Karataş, "İnsani, vicdani hiç bir kaygısı olmayan İsrail katliama devam ediyor. Vicdanınızın harekete geçmesi için daha kaç bin çocuk, kaç bin anne, kaç bin Filistinlinin ölmesi gerekiyor. Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmayacağız." dedi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan da her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini, bütün dünyanın duyması için meydanlarda Gazze'de yaşanan soykırıma ses çıkartacaklarını dile getirdi.