Edirne'ye Çömlekköy Barajı ile Su

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 56 bin 500 dekar tarım arazisini su ile buluşturacak Çömlekköy Barajı sulaması işinin ihale sürecinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlarla Edirne'nin verimli topraklarını su ile buluşturacak, vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin edecek ve derelerdeki taşkın riskini azaltacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) Edirne'de su yapıları yatırımlarını son dönemde büyük ölçüde artırdığına dikkat çeken Yumaklı, gerçekleştirilen bu projelerin bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

'56 BİN 500 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULAMA SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK'

Yumaklı, bu projelerin en önemlilerinden biri olan Edirne Çömlekköy Barajı sulaması yapım işinin ihale sürecinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını ifade ederek, "2 milyar 675 milyon 609 bin lira maliyetli projenin tamamlanması ile 8 köyümüzü kapsayan 56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak" dedi.

'BARAJIMIZIN İNŞA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Projenin ana su kaynağını oluşturan ve temelden 57 metre yüksekliğe sahip Edirne Çömlekköy Barajı'nın, 22,25 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu bildiren Yumaklı, "Barajımızın inşa süreci devam ediyor. Baraj ve sulama işi inşaatlarının tamamlanmasıyla yatırımımız faydaya dönüştürülecek. DSİ Genel Müdürlüğümüz son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan refahın yükseltilmesi amacına hizmet ederken diğer taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Edirneli üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yatırımımız serhat şehrimiz Edirne'ye hayırlı olsun, bereketli topraklarına bereket katsın" açıklamasında bulundu.