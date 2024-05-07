Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak hızlı tren projesi haziran ayında tamamlanacak - Son Dakika
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Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak hızlı tren projesi haziran ayında tamamlanacak

Edirne\'yi İstanbul\'a bağlayacak hızlı tren projesi haziran ayında tamamlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ndeki şehir içi çalışmalarının haziran ayında tamamlanacağını bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.

07.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:03
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projedeki şehir içi çalışmalarının haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projenin birinci etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki çalışmalar kapsamında kent merkezinde de inşa faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var." dedi.

Ulaşım hızlanacak

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabı 2025 sonuna kadar, projenin tamamının ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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