Edis Havalimanında Gözaltına Alındı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakkında yakalama kararı olan şarkıcı Edis İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Edis'in test verdiği öğrenildi.
