Ediz Hun'dan Gençlere Çalışma Tavsiyesi - Son Dakika
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Ediz Hun'dan Gençlere Çalışma Tavsiyesi

Ediz Hun\'dan Gençlere Çalışma Tavsiyesi

Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesinde gençlere kalkınma ve çalışmanın önemini vurguladı.

29.04.2025 17:53
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Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesinde "Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Hun, üniversitenin konferans salonundaki konuşmasında, gençlere önerilerde bulundu.

Artan nüfusla yaşam şartlarının zorlaştığını ve Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı olduğunu belirten Hun, "Siyaset yapmıyorum, siyaset konuşmuyorum. Türkiye'nin sizlere, gençlere ihtiyacı var. Siz bizim geleceğimizsiniz, lütfen geleceğimizi karartmayın ve çalışın. 80 yaşındayım ve ne kadar zaman yaşarım bilmiyorum ama bu yaşıma rağmen çalışıyorum. Mayıs ayında 8-10 etkinliğe katılacağım, eve gidip odama kapanıp çalışıyorum. Mecburum, kendim için beynimin faaliyetinin devam etmesi için öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum." dedi.

Üretimde artık biyofiziksel ekonomilerin konuşulduğunu ve tartışıldığını anlatan Hun, biyofiziğin doğadan hangi miktarda kaynak kullanıldığını ve buna karşılık ne kadar atık bırakıldığıyla ilgili bir denge olduğunu ifade etti.

Gelecek yıllarda ülkelere biyofiziğin empoze edileceğini kaydeden Hun, "Yarınlarda, 2050'lerde, 2060'larda ülkeler bunlara göre hareket edecek. Ülkelere şu kadar atık kullanacaksınız, biyolojik arıtmaların yanında kimyasal arıtmalar da kullanmak zorunda kalacaksınız diyecekler." diye konuştu.

Dünyada özellikle tarımla öne çıkan bazı ülkelerin büyük bir kısmının dikey tarıma geçtiğine dikkati çeken Hun, 2100'lerin başında artık ekilecek alanların çok daha az olacağını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Hun'a plaket verdi.

Kaynak: AA

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