Edlira Sulaj'ın Seyyar Müzesi - Son Dakika
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Edlira Sulaj'ın Seyyar Müzesi

Edlira Sulaj\'ın Seyyar Müzesi

Tiranlı Edlira Sulaj, geleneksel Arnavut kıyafetlerini sergileyen seyyar müzesini tanıtıyor.

02.11.2024 11:17
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Tiranlı Edlira Sulaj, atölyesinde ürettiği geleneksel Arnavut kıyafetlerini, seyyar müzeye çevirdiği otobüsünde tanıtıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan sanatçı ve kıyafet tasarımcısı Sulaj, atölyesinde ürettiği geleneksel Arnavut kıyafetlerini sattığı ve sergilediği seyyar müzenin kapılarını AA muhabirine açtı.

Arnavutluk'taki el sanatlarıyla ilgilenen Sulaj, başta düğün ve törenlerde giyilenler olmak üzere geleneksel Arnavut kıyafetlerini üretme geleneğini koruyarak mesleğini icra ediyor.

Sulaj, geleneksel Arnavut kıyafetleri ile 20 yılı aşkın süredir ilgilendiğini anlatarak, Arnavutluk'un tüm bölgelerindeki erkek ve kadınlara yönelik geleneksel kıyafetleri hazırladığını ifade etti.

Seyyar müze fikrini İstanbul Kapalı Çarşısı ziyareti esnasında aldı

Tasarımcı Sulaj, Türkiye'nin el sanatları noktasında kendisine ilham olduğunu anlatarak, "İşim gereği Türkiye'yi sık sık ziyaret ediyorum. Orada, el sanatlarının tüm Avrupa'dan bir adım önde olduğunu her zaman gördüm ve çok etkilendim. Bu seyyar müze fikrini İstanbul'daki Kapalı Çarşı'da gördüğüm bir el sanatları müzesinden aldım." diye konuştu.

Sulaj, "3 yıl önce bu fikrimi somutlaştırarak, seyyar müzeyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldim." dedi.

Seyyar müzenin başkent Tiran'ın en kalabalık bölgelerinde hizmet verdiğini aktaran Sulaj, Avlonya, Saranda, Berat ve Kruja gibi şehirleri de ziyaret ettiğini kaydetti.

Sulaj, müzesinin tüm Arnavut kültürel mirasını tanıtmak için küçük olduğunu belirterek, bu mirasın bugün bile ayakta kaldığını göstermek için böyle bir girişime başlamış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Müzeye girişlerin ücretsiz olduğunu belirten Sulaj, "Bu bizim sahip olduğumuz en büyük değerdir, çünkü dünyanın birçok ülkesinde eski kıyafetler var ama çok az ülke bunları eskisi gibi yeniden restore etme imkanına sahip." ifadesini kullandı.

Sulaj, müzede, Arnavut geleneğine ilgi duyan herkesin kıyafetlerin yanı sıra hediyelik eşya da alabileceğini belirterek, müzesini Arnavutluk'un komşu ülkelerinin yanı Türkiye'de de tanıtmayı amaçladığını ifade etti.

Atölyede 120'nin üzerinde geleneksel kıyafet üretiliyor

Sulaj, Tiran'daki atölyesinde 120'nin üzerinde geleneksel kıyafet ürettiğini vurgulayarak, "Aslında el sanatları tekniklerini titizlikle sürdürmek gerçekten büyük bir zorluk ama zaman geçtikçe buna artık zorluk demiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atölyesinde ürettiği Arnavutluk'un kuzeyindeki bazı bölgelerde kadınların giydiği karakteristik giysi olan "cubleta"nın 2022'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kabul edildiğini kaydeden Sulaj, bu giysinin de müzesinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sulaj, "Cubleta işin, nakışların ve daha pek çok şeyin inşa edildiği ve oluşturulduğu ayrı bir labirenttir". diye konuştu.

Yolculuğu sırasında Arnavutluk kurumlarının da desteğini aldığını belirten Sulaj, ülkesinin geleneklerini genç nesillere taşımak için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Miras, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edlira Sulaj'ın Seyyar Müzesi - Son Dakika

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