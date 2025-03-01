Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Edremit Şehitliği'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Edremit Şehitliği'ne Ziyaret

Ramazan ayı öncesi Edremit Şehitliği'ni ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Millet olarak bu toprakları vatan yapan ve vatanımızın bölünmezliği için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

01.03.2025 09:41  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Ramazan ayı öncesi Edremit Şehitliği'ni ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Millet olarak bu toprakları vatan yapan ve vatanımızın bölünmezliği için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Ertaş, Ramazan öncesi Edremit Şehitliği'ni ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği anlamlı ziyarette Başkan Ertaş, şehitler için dua etti.

Şehit kahramanların büyük fedakarlıkları sayesinde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşadıklarını belirten Ertaş, "Millet olarak bu toprakları vatan yapan ve vatanımızın bölünmezliği için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklarda yaşamanın bilincinde olarak aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Ertaş, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Edremit Şehitliği'ne Ziyaret - Son Dakika


10:21 Zorlu Holding’de Ramazan krizi CEO’lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
08:28 Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
05:21 Zelenskiy’den Trump’a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
05:16 Mansur Yavaş’tan Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
02:31 Avrupa’daki tek çatlak ses Dünyayı şoke eden kavgada Trump’ın tarafını tuttu Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
14:56 İran’da derbi kazanan İsmail Kartal’dan bomba sözler: Türkiye’de de kazanırdım İran'da derbi kazanan İsmail Kartal'dan bomba sözler: Türkiye'de de kazanırdım
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:49 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
14:42 Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika
14:34 Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 11:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Edremit Şehitliği'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.