Edremit Belediye Meclisi'nde Yılın İlk Toplantısı Yapıldı

09.01.2026 09:46  Güncelleme: 10:34
Edremit Belediye Meclisi, 2026 yılı ilk olağan toplantısında, hayata geçirilen projeleri ve yeni yıl hedeflerini ele aldı. Başkan Mehmet Ertaş, şehirdeki sorunları çözmeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Meclisi'nin 2026 yılının ilk olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve yeni yıl hedefleri ele alındı.

Toplantı öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve geldiği günden bu yana geçen 20 aylık süreçte hayata geçirilen projeler ve hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Bu süreçte hayata geçirilen hizmetlerin yer aldığı sunum, meclis üyelerinin izlenimine sunuldu.

Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 24 ana gündem maddesi ve 1 ek madde olmak üzere toplam 25 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Belediye'nin 2025 yılı gelir ve giderlerini denetleyecek Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi.

Meclis toplantısında kardeş şehir protokolü, belediye kadro düzenlemeleri, zabıta personeline yönelik düzenlemeler, kültürel ve sportif organizasyonların tarihleri ile imar planı değişiklikleri başta olmak üzere birçok önemli konu görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 2026 yılında da Edremit için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kentimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Edremit'in sorunlarını çözmeye, halkımızın haklarını korumaya ve kentin geleceğini planlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

