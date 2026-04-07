Edremit Belediyesi Heyeti, Ata'nın Huzuruna Çıktı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi heyeti, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde gerçekleşen Anıtkabir ziyaretine, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve esnaf odaları başkanları katıldı. Heyete, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da eşlik etti.

Kalabalık bir heyetle Anıtkabir'e çıkan Edremit protokolü, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'in merdivenlerine geldi. Ardından devlet protokolüne uygun şekilde gerçekleştirilen tören kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Ertaş tarafından mozoleye çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ertaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ertaş, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin banisi, bu toprakların aklını ve vicdanını ayağa kaldıran büyük önder; emanet ettiğin bu kutsal vatanı çağın gerekleriyle buluşturma sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek huzurundayız. Akıl ve bilimi pusula edinen yönetim anlayışın, yerelden genele tüm kamu hizmetlerimizde temel rehberimizdir. Millet iradesini esas alan Cumhuriyet değerlerini; adalet, eşitlik ve çağdaşlık ekseninde kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığın miras sadece bir devlet değil; onurlu bir duruş, bağımsız bir karakter ve yarınlara duyulan sarsılmaz bir inançtır. 'En büyük eserim' dediğin Cumhuriyeti, ilmin ışığında ve adalet temelinde geleceğe taşımak en mukaddes borcumuzdur. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe; dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun. Saygı, minnet ve özlemle."

Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Edremit heyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.

Program kapsamında Ankara temaslarını sürdüren Ertaş ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.