Edremit Belediyesi Heyeti, Ata'nın Huzuruna Çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit Belediyesi Heyeti, Ata'nın Huzuruna Çıktı

07.04.2026 14:32  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak resmi bir tören gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Ertaş liderliğindeki heyet, Anıtkabir'deki mozoleye çelenk bıraktı ve İstiklal Marşı okudu. Ayrıca, İsmet İnönü'nün kabri de ziyaret edildi.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi heyeti, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde gerçekleşen Anıtkabir ziyaretine, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve esnaf odaları başkanları katıldı. Heyete, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da eşlik etti.

Kalabalık bir heyetle Anıtkabir'e çıkan Edremit protokolü, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'in merdivenlerine geldi. Ardından devlet protokolüne uygun şekilde gerçekleştirilen tören kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Ertaş tarafından mozoleye çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ertaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ertaş, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin banisi, bu toprakların aklını ve vicdanını ayağa kaldıran büyük önder; emanet ettiğin bu kutsal vatanı çağın gerekleriyle buluşturma sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek huzurundayız. Akıl ve bilimi pusula edinen yönetim anlayışın, yerelden genele tüm kamu hizmetlerimizde temel rehberimizdir. Millet iradesini esas alan Cumhuriyet değerlerini; adalet, eşitlik ve çağdaşlık ekseninde kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığın miras sadece bir devlet değil; onurlu bir duruş, bağımsız bir karakter ve yarınlara duyulan sarsılmaz bir inançtır. 'En büyük eserim' dediğin Cumhuriyeti, ilmin ışığında ve adalet temelinde geleceğe taşımak en mukaddes borcumuzdur. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe; dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun. Saygı, minnet ve özlemle."

Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Edremit heyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.

Program kapsamında Ankara temaslarını sürdüren Ertaş ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:50:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.