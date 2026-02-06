Edremit Belediyesi, Filosunu 8 Yeni Araçla Güçlendirdi

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan toplam 8 yeni aracı hizmete aldı.

Edremit Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye, 2026 yılının ilk ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan toplam 8 yeni aracı halkın hizmetine sundu. Yeni araçlar, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesini artırmak, ulaşım ve teknik hizmetlerde daha hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla araç parkına dahil edildi. Araçlar, farklı birimlerde aktif olarak kullanılmak üzere planlandı.

"Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız kararlılıkla sürecek"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediyemizin mali yapısını disiplinli bir çalışmayla düzene soktuk. Bu sayede tamamen öz kaynaklarımızla yatırım yapabilir hale geldik. Yeni ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 8 yeni aracı Edremit halkının hizmetine sunduk. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız kararlılıkla sürecek" diye konuştu.