Edremit Belediyesi, Filosunu 8 Yeni Araçla Güçlendirdi - Son Dakika
Edremit Belediyesi, Filosunu 8 Yeni Araçla Güçlendirdi

06.02.2026 09:22  Güncelleme: 10:29
Edremit Belediyesi, 2026 yılının ilk ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan toplam 8 yeni aracı hizmete alarak araç filosunu güçlendirdi.

Edremit Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye, 2026 yılının ilk ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan toplam 8 yeni aracı halkın hizmetine sundu. Yeni araçlar, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesini artırmak, ulaşım ve teknik hizmetlerde daha hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla araç parkına dahil edildi. Araçlar, farklı birimlerde aktif olarak kullanılmak üzere planlandı.

"Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız kararlılıkla sürecek"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediyemizin mali yapısını disiplinli bir çalışmayla düzene soktuk. Bu sayede tamamen öz kaynaklarımızla yatırım yapabilir hale geldik. Yeni ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 8 yeni aracı Edremit halkının hizmetine sunduk. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

11:39
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
