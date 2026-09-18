Edremit Belediyesi kaldırım işgallerini Menderes Bulvarı'nda temizledi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi kaldırım işgallerini Menderes Bulvarı'nda temizledi

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Edremit Belediyesi kaldırım işgallerini Menderes Bulvarı\'nda temizledi
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Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelindeki denetimlerde kaldırım ve ortak kullanım alanlarını işgal eden tezgah, ürün, tabela ve malzemeleri topladı. Menderes Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere yapılan uygulamalarla kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde kaldırım ve ortak kullanım alanlarını işgal eden tezgah, ürün, tabela ve malzemeleri kaldırarak topladı.

Edremit Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarından güvenli ve rahat şekilde yararlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaya yoğunluğunun yaşandığı meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

İŞGAL MALZEMELERİ KALDIRILARAK TOPLANDI

Denetimlerde, halkın ortak kullanımına ait yollar, kaldırımlar, parklar ve yeşil alanlar kontrol edildi. İşletmeler tarafından kaldırımlara bırakılan ve seyyar olarak alanı işgal edecek ürün, malzeme, tabela, tezgah ve benzeri unsurların yaya geçişini engellediği tespit edilen noktalarda gerekli uyarılar daha önce yapılmıştı.

Uyarıların ardından Menderes Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kent merkezinde yapılan denetimlerde kaldırım ve ortak kullanım alanlarının işgalinde kullanılan tezgah, ürün, tabela ve diğer malzemeler kaldırılarak ekipler tarafından toplandı.

Özellikle Menderes Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarla kaldırımların yeniden yayaların kullanımına açılması sağlandı.

"ORTAK KULLANIM ALANLARINI HERKES İÇİN KORUYORUZ"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin vatandaşların ortak kullanım alanlarından güvenli ve rahat şekilde yararlanabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Ertaş, "Halkımızın ortak kullanımına ait yolların, kaldırımların, meydanların, parkların ve yeşil alanların herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi bizim için önemli. Özellikle engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız ve bebek arabası kullanan ailelerimiz kaldırımların işgal edilmesi nedeniyle mağduriyet yaşayabiliyor. Bu nedenle gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Esnafın da ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Ertaş, denetimlerde esnafı mağdur etmeden ancak vatandaşların ortak kullanım alanlarının korunmasını gözeterek hareket ettiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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