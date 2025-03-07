Edremit Belediyesi'nden 8 Mart Kutlaması

(BALIKESİR) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binalarındaki kadın personeli kutlayan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit Belediyesi olarak, kurumumuzda kadınların her zaman başrol oynadığını ve çalışma arkadaşlarımızın kentimiz için her alanda görev aldığını vurgulamak istiyorum. Kadınlar her alanda güçlü ve eşit temsil edilmeli" dedi.

Ertaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binalarındaki ve iştiraklerindeki kadın personel ile beldelerde görev yapan kadın personeli ziyaret etti.

Kadınların yaşamın her alanında temsil edilmesinin önemini vurgulayan ve kadın personele karanfil takdim eden Ertaş, şunları söyledi:

"Edremit Belediyesi olarak, kurumumuzda kadınların her zaman başrol oynadığını ve çalışma arkadaşlarımızın kentimiz için her alanda görev aldığını vurgulamak istiyorum. Kadınlar her alanda güçlü ve eşit temsil edilmeli. Aileden iş hayatına kadar, kadınların yaşamın her alanında gösterdikleri gayret, azim ve fedakarlıklar, kentimizin ve toplumumuzun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Edremit'in geleceğini planlayan alt ve üst yapısına katkı sağlayan, sokaklarını temiz tutan, çevresini güzelleştiren, belediyemizin her kademesinde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."