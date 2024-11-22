Edremit Belediyesi'nden Çalışanlarına Ödeme Müjdesi

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Personel A.Ş. çalışanlarının geriye dönük alacakları ile emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarını ödedi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Göreve geldiğimiz 7 ay içinde ilk olarak maaş ödemelerini düzenli hale getirdik. Şimdi de geriye dönük TİS farklarını, ikramiye alacaklarını ve emekli personelimizin kıdem tazminatlarını ödedik" dedi.

Edremit Belediyesi, Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personelin Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan geçmişten gelen alacaklarının yanı sıra ikramiye ödemelerini de tamamladı. Ayrıca emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatları da hesaplarına yatırıldı.

"Göreve geldiğimiz 7 ay içinde ilk olarak maaş ödemelerini düzenli hale getirdik"

Başkan Ertaş, mali disiplini sağlamak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, "Emeği en yüce değer olarak gören bir anlayışla çalışanlarımızın alın terinin karşılığını ödemeye gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz 7 ay içinde ilk olarak maaş ödemelerini düzenli hale getirdik. Şimdi de geriye dönük TİS farklarını, ikramiye alacaklarını ve emekli personelimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Emekliye ayrılan arkadaşlarımıza ise aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi.

Çalışanlar, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde hak edişlerini almanın kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade ettiler.