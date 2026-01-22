Edremit Belediyesi, Haftanın Beş Günü Onlarca Haneye Sıcak Yemek Ulaştırıyor

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, haftanın beş günü onlarca haneye ulaştırılıyor.

Edremit Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen incelemeler sonucunda yalnız yaşayan ileri yaştaki, engelli ve yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlar tek tek tespit ediliyor. Bu kapsamda haftanın beş günü toplam 196 hanede yaşayan 267 kişiye hijyenik koşullarda hazırlanan üç çeşit sıcak yemek ikram edildi.

Hem yardım alan hem de aşevine bağışta bulunan vatandaşların kimlik bilgileri, gizlilik ilkesi çerçevesinde saklı tutuluyor. Yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların Edremit Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları yeterli oluyor. Edremit Belediyesi, bu dayanışma köprüsünü büyütmek isteyen hayırseverlere de kapılarını açıyor. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, aşevine ulaştırılmak üzere kuru gıda ve canlı hayvan bağışında bulunabiliyor.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve bu dayanışma ruhunu büyütmek en büyük görevimizdir. Edremit Belediyesi olarak her zaman, her koşulda halkımızın yanındayız" denildi.