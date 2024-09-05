Edremit Körfezi'nde Hayalet Ağ Temizliği Yapılıyor - Son Dakika
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Edremit Körfezi'nde Hayalet Ağ Temizliği Yapılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle Edremit Körfezi'nde hayalet ağların temizliği devam ediyor. Çalışmalarda terk edilmiş balık ağları çıkarıldı ve su altında taranarak zararlı ağlar bulundu. Hayalet ağ avcıları ekibi, balık av sezonunun başlamasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başladı.

05.09.2024 17:13
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'Hayalet ağ avcıları' görev başında

Edremit Körfezi'nde hayalet ağ temizliği yapılıyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğinde Edremit Körfezi'ndeki hayalet ağların temizliğine devam ediliyor. Başlayan çalışmalarda yaklaşık 200 metre terk edilmiş balık ağı çıkartıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin akademik personeli ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı dalgıçlarından oluşan 15 kişilik 'hayalet ağ avcıları', balık av sezonunun başlamasıyla birlikte ilk olarak Edremit Körfezi'nde hayalet ağ temizliğine başladı.

ÇOMÜ-1 araştırma gemisi ile 3 gün süren çalışmalarda su altında yaklaşık 100 dönüm alan tarandı. Gömeç'in Karaağaç ve Burhaniye'nin Pelitköy Mahalleleri açıklarında 2 terk edilmiş ağ bulundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gömeç açıklarında bulunan trata ağının en az 10 yıl önce yasaklandığı, bulunan hayalet ağın 10-15 yıldır bölgede olduğu ve su altı doğal yaşamına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca; Burhaniye Pelitköy açıklarında çıkarılan 200 metre uzunluğundaki uzatma ağının da çok uzun zaman suda kaldığı, üzerinde onlarca balık ve yengeç ölüsü bulunduğu, bu ağların hayalet avcılığı yapıldığının bir göstergesi olduğu, tahmini olarak 6 aydan uzun süredir suda kaldığı tespit edilen ağın görüntülenerek sudan çıkarılıp, su altı yaşamına zarar vermesinin önüne geçildiği aktarıldı.

2021 yılından beri devam eden hayalet ağların temizlenmesi projesinin, yeni dönemle birlikte yapılan iş birliği protokolü ile 5 yıl daha süresinin uzatıldığı bilgisinin yer verildiği açıklamada, "Ekibimiz, 2021 yılında Marmara Denizinde görülen müsilaj problemiyle başlayan çalışmalarda 3 yılda Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi olmuştur. Hayalet ağ avcıları ekibi Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ arama ve çıkarma çalışmalarına yaz kış demeden yıl boyunca devam edecektir. Ege ve Marmara denizlerinde avlanan tüm balıkçılarımızdan ricamız, eğer bir ağ kaybederlerse zaman kaybetmeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirirlerse hemen müdahale ederek bu ağlar sudan çıkarılacak ve su altı doğal yaşamına zarar vermeleri engellenecektir" denildi.

Denizlerin önemli doğal kaynaklar olduğuna dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Aynı zamanda balıkçılarımızın da geçim kaynağıdır. Bu kaynağın sürdürülebilir olması, gelecek nesillere aktarılması için temiz kalması çok önemlidir. Ekibimiz hayalet ağların temizlenmesinin yanında, denizlerimizdeki balık popülasyonunun arttırılması, balıkçılarımızın daha fazla kazanç sağlaması için yapay resif projelerini de eş zamanlı sürdürmektedir. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında da, 5 yıl boyunca Burhaniye ve Gömeç ilçeleri kıyılarında, denizlere zarar vermeyen malzemeden yapay resif alanları oluşturulacak ve bunların takibi yapılacaktır. Bu proje sayesinde bölgenin balık popülasyonu artacak ve bölge balıkçısına ekonomik katkı sağlanacaktır. Hayalet ağ avcıları ekibi olarak bu doğal kaynaklarımızı, mavi vatanımızı korumak ve gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için canla başla çalışıyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edremit Körfezi'nde Hayalet Ağ Temizliği Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Körfezi'nde Hayalet Ağ Temizliği Yapılıyor - Son Dakika
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