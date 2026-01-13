"Edremit Rotaları" Projesi İçin Danışma Kurulu Kuruldu

(BALIKESİR) - Kalkınma Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (KATTAB) Edremit'in turizm, kültür, gastronomi, yürüyüş, bisiklet ve konaklama değerlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alacak projesi "Edremit Rotaları" için danışma kurulu kuruldu.

Edremit'e gelen ziyaretçilere rehberlik edecek interaktif rota haritalarının hazırlanması amacıyla oluşturulan Edremit Rotaları Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Edremit'in doğal ve kültürel mirasının daha görünür kılınması, alternatif turizm rotalarının oluşturulması ve sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Birlik Başkanı Muammer Temiz, Edremit'i yakından tanıyan ve bölge için uzun yıllardır emek veren isimlerle güçlü bir danışma kurulu oluşturduklarını belirterek, yapılacak çalışmaların ilçenin tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Edremit Rotaları Danışma Kurulu'nda; Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya, Birlik Encümen Üyesi Ali Canlı, Birlik Meclis Üyesi Hüseyin Çeşmecioğlu, Birlik Genel Sekreteri Turhan Silcan, Sinan Tortum ve Cumhur Dokur, İrfan Kolçak, Murat Anlayan yer aldı.

Turizm rotalarının belirlenmesine yönelik çalışmaların ilerleyen süreçte sahaya taşınarak devam etmesi planlanıyor.