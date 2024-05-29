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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Altınoluk Meydanı ve Kuyudere Projesi için yeniden harekete geçildi.

Edremit'te Altınoluk Meydanı ve Kuyudere Projesi yeniden canlanıyor. Altınoluk Meydanı'nın eski cazibesine kavuşturulması ve Kuyudere Projesi'nin tamamlanmasıyla, bölgenin turizm potansiyelinin artması ve yerel ekonominin canlanması adına çok önemli bir adım olacağını belirten Başkan Ertaş, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı duyurdu.