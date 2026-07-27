Edremit\'te basın buluşması: Yarım asırlık gazetecilik emeği ödüllendirildi

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, meslekte 50 yılı geride bırakan gazeteciler Türkan Özdemir ve Uğur Tarıman'a "Meslek Onur Ödülü" takdim edildi.

Edremit Belediyesi tarafından 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla Altınkum Çınaraltı Halk Çay Bahçesi'nde kahvaltı programı düzenlendi. Programa Ertaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile Edremit ve Körfez bölgesinde görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda belediyenin çalışmaları, kent gündemi ve güncel konular değerlendirilirken, gazeteciler de Ertaş'a sorularını yönelterek görüş ve önerilerini paylaştı.

Programda konuşan Ertaş, 24 Temmuz'un Türk basın tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"BASIN DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR"

"24 Temmuz 1908, Türk basınında sansürün kaldırıldığı, halkın haber alma özgürlüğü adına önemli bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle bugün; basın özgürlüğünün, demokrasinin ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkının simgesidir. Basın; toplumun gözü, kulağı ve sesi olmasının yanı sıra kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Gazetecilerimiz zor şartlar altında büyük bir özveriyle halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir.

Edremit, basın açısından son derece güçlü bir kenttir. Yerel gazetelerimiz, internet haber sitelerimiz, radyolarımız, ulusal haber ajanslarının temsilcileri ve basın emekçilerimiz ilçemizin sesi olmayı başarıyla sürdürmektedir. Edremit'in sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm değerlerinin tanıtılmasında önemli katkılar sunmaktadırlar. Belediyemizin hizmetlerinin ve çalışmalarının hemşehrilerimize ulaştırılmasında da basınımız önemli bir köprü görevi üstlenmektedir.

Bu vesileyle Edremit'te görev yapan tüm gazetecilerimize ve basın emekçilerimize kentimize sundukları katkılar için teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

50 YILLIK EMEĞE MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından Ertaş tarafından meslekte yarım asrı geride bırakan gazeteciler Türkan Özdemir ve Uğur Tarıman'a, basın mesleğine uzun yıllar boyunca sundukları emek ve katkılar dolayısıyla Meslek Onur Ödülü takdim edildi.

Ertaş, gazetecilerin toplumun hafızasını oluşturan önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, uzun yıllar boyunca özveriyle çalışan basın emekçilerinin onurlandırılmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Programın devamında Ertaş, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, devam eden yatırımlar ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ertaş, belediyenin hizmetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.