Edremit\'te baygın halde bulunan tilki koruma altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde baygın halde bulunan tilki, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Hayvansever Ferhan Çolakoğlu tarafından bitkin halde bulunan genç tilki, ilçedeki bir veteriner kliniğine getirildi.
Veteriner Hekim Hüseyin Kırlangıç tarafından yapılan ilk kontrolde, tilkinin baygın ve şokta olduğu belirlendi.
Kazdağları Milli Parklar Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ile Kırlangıç, yaptıkları muayenede hayvanın herhangi bir kırığının olmadığını tespit etti.
Tilki, tedavisine başlanmasının ardından Kazdağları Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.
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