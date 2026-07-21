Edremit Belediyesi'nden Trafiği Rahatlatacak Ulaşım Yatırımı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, ilçenin en yoğun ulaşım akslarından E-87 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım yatırımını hayata geçiriyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yolören Mahallesi'nde E-87 Karayolu'na paralel ve imar planında yol olarak yer alan bin 500 metrelik güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında Akıllı Kavşak ile Novada AVM Kavşağı arasındaki bölümde yeni bir yan yol oluşturuluyor. Tamamlandığında özellikle toplu taşıma araçlarının ve minibüslerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabileceği güzergah, ana yol üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK

İlçenin özellikle yaz aylarında nüfusunun katlanarak arttığını belirten Ertaş, ulaşım yatırımlarının kent yaşamı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ertaş, "Yolören Mahalle'mizde, E-87 Karayolu'na paralel ve imar planında yol olarak yer alan 1.500 metrelik güzergahta başlattığımız yan yol çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle minibüslerimizin de daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği bir güzergah haline gelecek olan Akıllı Kavşak ile Novada AVM Kavşağı arasını kapsayan bu çalışma tamamlandığında, ana yol trafiği önemli ölçüde rahatlamış olacak" dedi.

YAĞMUR SUYU HATTI DA YAPILIYOR

Yan yol işlemleriyle bölgede yaşanabilecek altyapı sorunlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu hattı da inşa ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mevcut yağmur menfezlerinin devamı niteliğinde yaklaşık 550 metrelik yağmur suyu hattı yapılırken, yağışlı havalarda yaşanabilecek su birikintileri ve ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ertaş, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Kentimizin ihtiyaçlarını sahada takip etmeye, yaşanan sorunları tek tek ele alarak kalıcı çözümleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak her yatırımın, kentimizin geleceğine atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.