Edremit'te firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te firari hükümlüler yakalandı

Edremit\'te firari hükümlüler yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile 1 yıl hapsi olan O.K. yakalanarak, Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

07.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile 1 yıl hapsi olan O.K. yakalanarak, Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Balıkesir, Edremit, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika

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