Edremit\'te firari hükümlüler yakalandı

Çorum'un Evci köyünde geleneksel iftar yemeği düzenlendi

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde, çeyrek asırdır sürdürülen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da gerçekleştirildi. Evci eski Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıyüce tarafından her yıl düzenlenen iftar yemeği, Evci köy konağında yapıldı.