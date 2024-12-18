Edremit'te İklim Değişikliği Paneli - Son Dakika
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Edremit'te İklim Değişikliği Paneli

Edremit\'te İklim Değişikliği Paneli

Edremit'te düzenlenen panelde iklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkileri tartışıldı.

18.12.2024 17:47
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Küresel İklim Değişikliği ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Paneli düzenlendi.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan yaptı.

Fransa EISTI Politeknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Mortan, konuşmasında, her tür iklim krizine hazır olunması gerektiğini söyledi.

İklim krizinde özellikle su kaynaklarının süratle tüketeceğinin altını çizen Mortan, "Bakın DSİ rakamları şöyle yazıyor: 2000'li yıllarda kişi başına 1650 metreküp suyumuz varmış. 2023'e kadar getiriyor rakamı. Türkiye kritik eşiğin de altında, yok olma noktasında 1000 metreküpe düşmüş durumda." dedi.

Mortan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su düzeyimiz dün itibariyle yüzde 20 idi. Ortalama yağışımız 574 milimetreye düşmüş durumda. Türkiye, dünya su stresi haritasına göre, 2040 yılında 27. sırada ve yüksek dereceli riskli bölgeler arasında gözüküyor. Yağmur yağabilir ancak bu yağma hadisesinin rejimi de bu arada bozuldu tabi ki. Dolayısıyla yağan yağmur bazen 3 günde toprak tarafından emiliyor, absorbe edilmesini bekliyoruz. Yani aykırı bir rejim hadisesiyle karşı karşıyayız. Bütün bunlar bizim fevkalade farklı bir su rejimi ve su olayıyla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor."

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da küresel iklim değişikliğinin yalnızca çevresel olmaktan öte ekonomik, sosyal ve insani boyutları olan bir kriz haline dönüştüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te İklim Değişikliği Paneli - Son Dakika

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