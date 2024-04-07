Edremit'te Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edremit'te Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edremit\'te Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

07.04.2024 21:51
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İ.Y'nin (53) kullandığı 10 LV 401 plakalı kamyon ile Sami Yüce (56) yönetimindeki 35 ZA 1418 plakalı motosiklet, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletten düşen sürücü Yüce, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Yüce, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü İ.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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