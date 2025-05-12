Edremit\'te Kaza: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dün dereye uçan otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Bergin Serdar (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Bergin Serdar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 CGK 527 plakalı otomobil, dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.