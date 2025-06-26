Edremit\'te Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yazlık konutların bulunduğu bölgeye yakın noktada başlayan sazlık yangını itfaiyenin yoğun mücadeleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde bulunan biyolojik arıtma tesisi yanındaki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Göçmen kuşların güzergahında bulunan sazlık alandan dumanlar yükseldiğini görev vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Balıkesir büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Bölgede sert esen poyraz nedeniyle hızla yayılan yangın yazlık konutların bulunduğu alana da sıçradı. Edremit, Havran, Gömeç, Burhaniye Grup Amirliklerine bağlı 6 arazöz ve 13 personelin yoğun çalışmaları sonucunda alevler güçlükle söndürülerek soğutma çalışmaları devam ediyor.