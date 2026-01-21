Edremit Belediyesi'nden "Eski İstanbul Oteli" İçin Kamulaştırma ve Restorasyon Kararı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, "Tarihi İstanbul Oteli binasının belediyemiz envanterine kazandırılması amacıyla Belediye Meclisimizce kamulaştırma kararı alınmıştır. Yasal mevzuat çerçevesinde uzlaşma görüşmeleri devam etmekte olup, kamulaştırma işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Sürecin neticelenmesine müteakip, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan alınacak onay ve izinler doğrultusunda restorasyon projesi hayata geçirilecektir" açıklamasını yaptı.

Edremit Belediyesi, Camivasat Mahallesi'nde bulunan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 113 yıllık "Eski İstanbul Oteli"nin korunarak aslına uygun şekilde restore edilmesi amacıyla kamulaştırma sürecini başlatacağını duyurdu. Belediyeden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edremit ilçemiz, Camivasat Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kamuoyunda 'Eski İstanbul Oteli' olarak bilinen özel mülkiyete ait taşınmaz, Edremit'in otel ve han mimarisinin günümüze ulaşan en önemli örneklerinden biridir. Yaklaşık 1913 yılında inşa edildiği bilinen yapı, 113 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Söz konusu taşınmazın geçmiş yıllarda ticari faaliyetlerde ve otopark olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak gelinen noktada yapı; doğal koşullar ve beşeri faktörlerin etkisiyle ciddi ölçüde yıpranmış, statik ömrünü tamamlayarak 'mail-i inhidam' (yıkılmaya yüz tutmuş) durumuna gelmiştir. Yapının özgün mimari dokusunda meydana gelen bozulmalar ve yer yer oluşan yıkılmalar, hem tarihi mirasımız açısından kayıp oluşturmakta hem de çevre güvenliği açısından risk teşkil etmektedir.

Edremit Belediyesi olarak temel önceliğimiz, ilçemiz genelinde bulunan tarihi ve kültürel değeri yüksek yapıların metruk halden kurtarılarak koruma altına alınması ve aslına uygun şekilde restore edilerek kamu yararına tahsis edilmesidir. Bu vizyon doğrultusunda, tarihi İstanbul Oteli binasının belediyemiz envanterine kazandırılması amacıyla Belediye Meclisimizce kamulaştırma kararı alınmıştır.

Yasal mevzuat çerçevesinde uzlaşma görüşmeleri devam etmekte olup, kamulaştırma işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Sürecin neticelenmesine müteakip, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan alınacak onay ve izinler doğrultusunda restorasyon projesi hayata geçirilecektir.

Belediyemizce yürütülen bu çalışma ile Edremit'in kent hafızasında önemli bir yer tutan bu yapının yok olmasının önüne geçilecek, bina aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden eski formuna kavuşturulacaktır. Tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir."